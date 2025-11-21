Начальник управления прогнозирования внешней торговли Минэкономики Зубарь Юлия Борисовна 22 ноября 2025 года проведет прямую телефонную линию на тему «Финансирование экспорта в рамках Указа Президента от 24.09.2009 г. № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь»».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.