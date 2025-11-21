|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ 22 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
13:03 21.11.2025
Начальник управления прогнозирования внешней торговли Минэкономики Зубарь Юлия Борисовна 22 ноября 2025 года проведет прямую телефонную линию на тему «Финансирование экспорта в рамках Указа Президента от 24.09.2009 г. № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь»».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 21.11.2025
Курсы в банках
на 21.11.2025
Конвертация в банках
на 21.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте