|21.11.2025
Экономика РБ
ОТ МАШИНОСТРОЕНИЯ ДО ФАРМАЦЕВТИКИ: БЕЛАРУСЬ И ЭФИОПИЯ НАРАЩИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО КЛЮЧЕВЫМ ОТРАСЛЯМ
11:32 21.11.2025
В рамках визита посла Эфиопии в России и Беларуси по совместительству Генета Тешоме Жирру 20 ноября 2025 г. Национальным центра маркетинга организована деловая встреча эфиопской делегации с представителями белорусских компаний.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в мероприятии приняли участие 17 белорусских предприятий, которые представили экспортный потенциал страны в машиностроении, нефтехимической промышленности, продовольственной сфере, фармацевтической отрасли, ИТ-секторе, туристической отрасли и др. В ходе встречи эфиопской стороной сделана презентация наиболее развитых секторов экономики страны и возможностей для инвестирования, выражена заинтересованность в расширении взаимных поставок продукции, промышленной кооперации с локализацией производства в Эфиопии и обмене опытом.
По словам Посла, тракторы белорусского производства широко используются на территории Эфиопии, при этом наблюдается тенденция к переходу на сельскохозяйственную технику с альтернативными видами топлива. Также был отмечен растущий спрос на удобрения и готовность к расширению взаимодействия с Беларусью в этой нише. В связи с тем, что в Эфиопии большое внимание уделяется сфере здравоохранения, осуществляется государственная поддержка фармацевтической отрасли, особо актуален импорт фармацевтической продукции и оборудования.
Были обсуждены конкретные шаги по расширению белорусско-эфиопского взаимодействия в обозначенных сферах и реализации совместных проектов.
Директор Центра маркетинга Н.Борисевич подчеркнул, что Центр готов оказывать необходимое содействие в укреплении торгово-экономических связей между Беларусью и Эфиопией и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества.
