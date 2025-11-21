ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ОТ МАШИНОСТРОЕНИЯ ДО ФАРМАЦЕВТИКИ: БЕЛАРУСЬ И ЭФИОПИЯ НАРАЩИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО КЛЮЧЕВЫМ ОТРАСЛЯМ


11:32 21.11.2025

В рамках визита посла Эфиопии в России и Беларуси по совместительству Генета Тешоме Жирру 20 ноября 2025 г. Национальным центра маркетинга организована деловая встреча эфиопской делегации с представителями белорусских компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, в мероприятии приняли участие 17 белорусских предприятий, которые представили экспортный потенциал страны в машиностроении, нефтехимической промышленности, продовольственной сфере, фармацевтической отрасли, ИТ-секторе, туристической отрасли и др. В ходе встречи эфиопской стороной сделана презентация наиболее развитых секторов экономики страны и возможностей для инвестирования, выражена заинтересованность в расширении взаимных поставок продукции, промышленной кооперации с локализацией производства в Эфиопии и обмене опытом.

По словам Посла, тракторы белорусского производства широко используются на территории Эфиопии, при этом наблюдается тенденция к переходу на сельскохозяйственную технику с альтернативными видами топлива. Также был отмечен растущий спрос на удобрения и готовность к расширению взаимодействия с Беларусью в этой нише. В связи с тем, что в Эфиопии большое внимание уделяется сфере здравоохранения, осуществляется государственная поддержка фармацевтической отрасли, особо актуален импорт фармацевтической продукции и оборудования.

Были обсуждены конкретные шаги по расширению белорусско-эфиопского взаимодействия в обозначенных сферах и реализации совместных проектов.

Директор Центра маркетинга Н.Борисевич подчеркнул, что Центр готов оказывать необходимое содействие в укреплении торгово-экономических связей между Беларусью и Эфиопией и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества.
