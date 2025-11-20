|О компании
|21.11.2025
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШЕНА УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
11:11 21.11.2025
В Беларуси завершена уборка сахарной свеклы. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Сахарная свекла убрана со 100% площадей, или 108 тыс.га. Накопано 5,899 млн. тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 51 ц/га. На свеклоприёмные пункты вывезено 83% от накопанной свеклы, что составляет 4 млн 876 тыс.тонн.
