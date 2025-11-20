Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШЕНА УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

11:11 21.11.2025 В Беларуси завершена уборка сахарной свеклы. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. Сахарная свекла убрана со 100% площадей, или 108 тыс.га. Накопано 5,899 млн. тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 51 ц/га. На свеклоприёмные пункты вывезено 83% от накопанной свеклы, что составляет 4 млн 876 тыс.тонн.