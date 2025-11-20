|О компании
|21.11.2025
РАЗМЕР БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА СОСТАВИТ 45 РУБЛЕЙ
10:50 21.11.2025
Размер базовой величины в Беларуси с 1 января 2026 год составит 45 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Напомним, в 2025 году базовая величина установлена в размере 42 рублей
Изменение базовой величины окажет влияние на увеличение размеров ряда социальных выплат (пособия, стипендии, материальная помощь и иные), а также на поступление отдельных платежей в бюджет (госпошлина, штрафы, иные платежи)
