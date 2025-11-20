|О компании
|21.11.2025
|
|
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ИНСТРУМЕНТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ПО ЗАЙМАМ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МБ
10:34 21.11.2025
Директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович 20 ноября 2025 г. приняла участие в Международной конференции «Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на мероприятии, проведенном в рамках Белорусской недели предпринимательства, участники поделились опытом по реализации гарантийного механизма в Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике Казахстан.
В ходе дискуссии обсуждались особенности национальных законодательств в части поддержки бизнеса через предоставление гарантий по займам. Особое внимание было уделено методам оценки минимизации рисков по данным обязательствам.
Актуальной стала тема использования электронных платформ для предоставления поручительств с учетом проводимой в нашей стране работы по созданию Цифровой платформы для субъектов МСП.
|
|
