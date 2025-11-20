ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ИНСТРУМЕНТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ПО ЗАЙМАМ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МБ


10:34 21.11.2025

Директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович 20 ноября 2025 г. приняла участие в Международной конференции «Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на мероприятии, проведенном в рамках Белорусской недели предпринимательства, участники поделились опытом по реализации гарантийного механизма в Республике Беларусь, Российской Федерации, Республике Казахстан.

В ходе дискуссии обсуждались особенности национальных законодательств в части поддержки бизнеса через предоставление гарантий по займам. Особое внимание было уделено методам оценки минимизации рисков по данным обязательствам.

Актуальной стала тема использования электронных платформ для предоставления поручительств с учетом проводимой в нашей стране работы по созданию Цифровой платформы для субъектов МСП.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2025
валюта курс
EUR 3.4109
USD 2.9591
RUB 3.6752
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4194 -0.0104
USD 2.9591 -0.0054
RUB 3.6752 +0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.3950
USD 2.9400 2.9300
RUB 3.6810 3.6850
подробнее

Конвертация в банках
на 21.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1565 1.1580
EUR/RUB 92.5000 93.1000
USD/RUB 80.3000 80.5000
подробнее
