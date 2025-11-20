В Беларуси на 21 ноября намолочено 10,899 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,709 млн.тонн, Гродненская – 2,152 млн.тонн, Брестская – 2,185 млн.тонн, Могилевская – 1,371 млн.тонн, Гомельская – 1,407 млн.тонн, Витебская – 1,075 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны практически с 99% площадей, что составляет 2 266 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,6 ц/га, что выше прошлогодней на 5,5 ц/га

Заготовлено льнотресты 211 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12 ц/га

Заготовлено сенажа – 14 млн 86 тыс. тонн – 101% плана. Силоса - 20 млн 47 тыс.тонн – 97% плана. Травяных кормов - 9 млн 766 тыс. тонн кормовых единиц – 97% плана

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 240 тысяч тонн, убрано 100% площадей.

Поднято зяби на площади 1 млн 233 тысяч гектаров, что составляет 86% от плана в 1 млн 432 тыс. гектаров.