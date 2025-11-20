ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НОВЫЙ 150-ТОННЫЙ ТЯЖЕЛОВОЗ БЕЛАЗ ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ НА БЕЛАЭС


10:04 21.11.2025

Новый 150-тонный БЕЛАЗ проходит испытания на БелАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, тяжеловоз БЕЛАЗ-79212 произведен по заказу Белорусской атомной электростанции. Спецтранспорт грузоподъемностью 150 тонн предназначен для узкоспециализированной, важной и ответственной работы – перевозки отработавшего ядерного топлива в транспортном упаковочном контейнере по территории БелАЭС.

Позади два этапа испытаний, подготовки и тестирования транспортной платформы новой машины, которые провели специалисты БЕЛАЗа.

Перед вводом в эксплуатацию тяжеловозу БЕЛАЗ-79212 предстоит пройти третий, заключительный этап испытаний, который проведут представители российской госкорпорации «Росатом».

БЕЛАЗ спецназначения оснащен двигателем российского производства мощностью 312 кВт с электронным блоком управления. Максимальная скорость тяжеловоза с грузом – 8 км/ч, без груза – 15 км/ч. На машине установлены две кабины с двухпостовым управлением, которое позволяет ей передвигаться по принципу челнока. Для смены направления движения оператор переходит из одной кабины в другую. Возможность разворота у тяжеловоза, также, предусмотрена. Поворотные стойки пяти из семи рядов колес дают возможность машине развернуться на ограниченном пространстве.

Тяжеловоз для БелАЭС снабжен современными системами: торможения, автоматической смазки, двухкомпонентного автоматического пожаротушения и кругового видеообзора.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2025
валюта курс
EUR 3.4109
USD 2.9591
RUB 3.6752
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4194 -0.0104
USD 2.9591 -0.0054
RUB 3.6752 +0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.3950
USD 2.9400 2.9300
RUB 3.6810 3.6850
подробнее

Конвертация в банках
на 21.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1565 1.1580
EUR/RUB 92.5000 93.1000
USD/RUB 80.3000 80.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте