|21.11.2025
Экономика РБ
НОВЫЙ 150-ТОННЫЙ ТЯЖЕЛОВОЗ БЕЛАЗ ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ НА БЕЛАЭС
10:04 21.11.2025
Новый 150-тонный БЕЛАЗ проходит испытания на БелАЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, тяжеловоз БЕЛАЗ-79212 произведен по заказу Белорусской атомной электростанции. Спецтранспорт грузоподъемностью 150 тонн предназначен для узкоспециализированной, важной и ответственной работы – перевозки отработавшего ядерного топлива в транспортном упаковочном контейнере по территории БелАЭС.
Позади два этапа испытаний, подготовки и тестирования транспортной платформы новой машины, которые провели специалисты БЕЛАЗа.
Перед вводом в эксплуатацию тяжеловозу БЕЛАЗ-79212 предстоит пройти третий, заключительный этап испытаний, который проведут представители российской госкорпорации «Росатом».
БЕЛАЗ спецназначения оснащен двигателем российского производства мощностью 312 кВт с электронным блоком управления. Максимальная скорость тяжеловоза с грузом – 8 км/ч, без груза – 15 км/ч. На машине установлены две кабины с двухпостовым управлением, которое позволяет ей передвигаться по принципу челнока. Для смены направления движения оператор переходит из одной кабины в другую. Возможность разворота у тяжеловоза, также, предусмотрена. Поворотные стойки пяти из семи рядов колес дают возможность машине развернуться на ограниченном пространстве.
Тяжеловоз для БелАЭС снабжен современными системами: торможения, автоматической смазки, двухкомпонентного автоматического пожаротушения и кругового видеообзора.
