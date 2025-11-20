Новый 150-тонный БЕЛАЗ проходит испытания на БелАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, тяжеловоз БЕЛАЗ-79212 произведен по заказу Белорусской атомной электростанции. Спецтранспорт грузоподъемностью 150 тонн предназначен для узкоспециализированной, важной и ответственной работы – перевозки отработавшего ядерного топлива в транспортном упаковочном контейнере по территории БелАЭС.

Позади два этапа испытаний, подготовки и тестирования транспортной платформы новой машины, которые провели специалисты БЕЛАЗа.

Перед вводом в эксплуатацию тяжеловозу БЕЛАЗ-79212 предстоит пройти третий, заключительный этап испытаний, который проведут представители российской госкорпорации «Росатом».

БЕЛАЗ спецназначения оснащен двигателем российского производства мощностью 312 кВт с электронным блоком управления. Максимальная скорость тяжеловоза с грузом – 8 км/ч, без груза – 15 км/ч. На машине установлены две кабины с двухпостовым управлением, которое позволяет ей передвигаться по принципу челнока. Для смены направления движения оператор переходит из одной кабины в другую. Возможность разворота у тяжеловоза, также, предусмотрена. Поворотные стойки пяти из семи рядов колес дают возможность машине развернуться на ограниченном пространстве.

Тяжеловоз для БелАЭС снабжен современными системами: торможения, автоматической смазки, двухкомпонентного автоматического пожаротушения и кругового видеообзора.