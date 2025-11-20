Розничный товарооборот в Могилевской области в январе – октябре 2025 г. составил 7124,4 млн. рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота области, в январе – октябре 2025 г. составил 6683,2 млн. рублей, или 106,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – октябре 2025 г. составил 3418,2 млн. рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе – октябре 2025 г. составил 359,6 млн. рублей, или 103,2% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2024 г.