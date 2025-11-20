|О компании
|21.11.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,5%
09:19 21.11.2025
Розничный товарооборот в Могилевской области в январе – октябре 2025 г. составил 7124,4 млн. рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота области, в январе – октябре 2025 г. составил 6683,2 млн. рублей, или 106,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе – октябре 2025 г. составил 3418,2 млн. рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2024 г.
Товарооборот общественного питания в январе – октябре 2025 г. составил 359,6 млн. рублей, или 103,2% в сопоставимых ценах к уровню января – октября 2024 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2025
Курсы в банках
на 21.11.2025
Конвертация в банках
на 21.11.2025
