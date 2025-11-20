Ко Всемирному дню ребенка стартовал новый социальный проект компании МТС и Министерства образования Республики Беларусь — онлайн-школа цифровой грамотности #ДиджиталЛаб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, к инициативе подключились почти 150 ребят 15-18 лет со всей страны. В течение трех недель они будут получать актуальные цифровые навыки, которые помогут им в учебе, творчестве и будущей карьере.

Программа курса включает семь тематических вебинаров, посвященных ключевым аспектам цифровой жизни. Участники узнают, как управлять своим цифровым следом и репутацией в сети, разберутся в механизмах работы социальных сетей и научатся управлять вниманием, познакомятся с тем, как устроен интернет «от клика до сайта», освоят создание контента, поймут, как работает цифровая экономика и платежи, больше узнают про ИИ-инструменты, а также научатся управлять временем и практиковать цифровой детокс.

Первое занятие было посвящено цифровому следу и управлению своими данными в сети. Встречу провел руководитель направления детской онлайн-безопасности и ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко. Эксперт объяснил, что цифровой след — это все данные, которые человек оставляет в интернете, будь то публикации, комментарии, профили или переписка. Он подчеркнул, что даже если кажется, что информация исчезла, она может остаться доступной и использоваться злоумышленниками.

В ближайшие недели подростки познакомятся с тем, как работают соцсети и интернет, научатся создавать контент, узнают о цифровых платежах и возможностях искусственного интеллекта, а также освоят тайм-менеджмент и цифровой детокс.

После серии онлайн-вебинаров участников ждет финальное событие — «выпускной» в офлайн-формате, где ребята смогут познакомиться с другими участниками и преподавателями, а также поделиться опытом и результатами обучения.

Справка: МТС активно реализует инициативы по повышению цифровой грамотности. В рамках проектов #ШколаЦифровойГрамотности, #ИнтернетБезБуллинга и #НаучиСвоихБлизких компания помогает пользователям разных возрастов осваивать онлайн-среду — от базовых навыков до защиты личных данных и осознанного использования цифровых инструментов. Новый проект #ДиджиталЛаб продолжает эту стратегию, фокусируясь на подростковой аудитории и стремясь сделать цифровую среду безопасной, понятной и полезной для каждого.