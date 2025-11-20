В январе-сентябре текущего года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» инвестировали 289 млн рублей в основной капитал, это в 2 раза больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, доля расходов на строительно-монтажные работы составила 24%, а удельный вес затрат на приобретение современных машин и оборудования – 72% общего объема инвестиций.

За счет иностранных источников профинансировано 69 млн рублей инвестиций в основной капитал, это лучший показатель среди СЭЗ республики.

Ранее мы писали об итогах привлечения иностранных инвестиций за 9 месяцев 2025 года. Так для финансирования инвестиционных проектов резидентами СЭЗ «Гродноинвест» привлечено 98,2 млн долларов США иностранных инвестиций, а объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе составил 46,8 млн долларов США.