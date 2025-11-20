ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛОРУССКАЯ АЭС ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫХ РАБОТ


16:30 20.11.2025

Предприятие успешно прошло процедуру лицензирования и получило право самостоятельно осуществлять деятельность по обеспечению пожарной безопасности в части выполнения работ с применением огнезащитных составов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелАЭС, получение новой лицензии является важным шагом, позволяющим БелАЭС повысить оперативность и качество работ по защите конструкций и оборудования от возгорания, используя собственные квалифицированные ресурсы.

В ходе экспертизы, проведенной специалистами Гродненского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, было изучено техническое оснащение предприятия на предмет проведения огнезащитных работ, проверена квалификация персонала, проанализированы система контроля и готовность к чрезвычайным ситуациям, локальные правовые акты, регламентирующие деятельность профессиональных аварийно-спасательных служб станции к тушению пожаров.

По итогам всестороннего изучения представленных материалов и проверки соответствия требованиям Закона Республики Беларусь «О лицензировании», эксперты МЧС дали положительное заключение по всем направлениям.

На основании этого решения государственное предприятие «Белорусская АЭС» получило лицензию, подтверждающую его готовность и компетентность для самостоятельного проведения работ по обеспечению пожарной безопасности в части выполнения работ с применением огнезащитных составов.
