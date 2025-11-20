Экономика РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ $224,7 МЛН.

16:21 20.11.2025 За январь-сентябрь 2025 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили 224,7 млн. долларов США инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, поступление прямых иностранных инвестиций составило 221,8 млн. долларов США, или 98,7% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-сентябрь 2025 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму 142,8 млн. долларов США. На долю прямых инвестиций приходилось 86,5% всех направленных инвестиций за рубеж.