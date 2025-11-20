ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ $224,7 МЛН.


16:21 20.11.2025

За январь-сентябрь 2025 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили 224,7 млн. долларов США инвестиций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, поступление прямых иностранных инвестиций составило 221,8 млн. долларов США, или 98,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-сентябрь 2025 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму 142,8 млн. долларов США.

На долю прямых инвестиций приходилось 86,5% всех направленных инвестиций за рубеж.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2025
валюта курс
EUR 3.4109
USD 2.9591
RUB 3.6752
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4194 -0.0104
USD 2.9591 -0.0054
RUB 3.6752 +0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4330
USD 2.9520 2.9570
RUB 3.6630 3.6670
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1585
EUR/RUB 93.5000 93.7000
USD/RUB 80.5000 80.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
