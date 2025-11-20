ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
20.11.2025   Twitter   
МИНЭКОНОМИКИ: CОЗДАЕМ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ


15:35 20.11.2025

Cоздаем благоприятные условия для развития предприятий в регионах. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец в ходе рабочего визита в Могилевскую область, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В Бобруйском районе Иван Вежновец провел встречу с трудовым коллективом ЗАО «Легпромразвитие»: рассказал о текущей ситуации в экономике, планах развития на 2026 год и ответил на вопросы сотрудников. Первый заместитель главы ведомства отметил, что предприятие демонстрирует хорошие результаты, активно осваивает новые виды продукции, что особенно важно в условиях усиливающейся конкуренции на рынках.

«Очевидно, что в ближайшие годы работать на внешних рынках не станет легче – конкуренция растет. За отечественного потребителя также нужно бороться. Малый и средний бизнес уже доказал свою способность находить новые ниши и завоевывать доверие потребителей. Чтобы удерживать позиции и выйти на качественно новый уровень, необходимо модернизировать производство, участвовать в программах импортозамещения, развивать кооперацию с крупными производителями под брендом «Сделано в Беларуси».

Государство продолжит поддерживать такие инициативы по всем направлениям – от содействия в разработке бизнес-планов и предоставления кредитных ресурсов на льготных условиях для реализации инвестпроектов до подготовки управленческих кадров», – сказал Иван Вежновец.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2025
валюта курс
EUR 3.4109
USD 2.9591
RUB 3.6752
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4194 -0.0104
USD 2.9591 -0.0054
RUB 3.6752 +0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4330
USD 2.9520 2.9570
RUB 3.6630 3.6670
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1585
EUR/RUB 93.5000 93.7000
USD/RUB 80.5000 80.8000
подробнее
