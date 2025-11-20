Cоздаем благоприятные условия для развития предприятий в регионах. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец в ходе рабочего визита в Могилевскую область, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В Бобруйском районе Иван Вежновец провел встречу с трудовым коллективом ЗАО «Легпромразвитие»: рассказал о текущей ситуации в экономике, планах развития на 2026 год и ответил на вопросы сотрудников. Первый заместитель главы ведомства отметил, что предприятие демонстрирует хорошие результаты, активно осваивает новые виды продукции, что особенно важно в условиях усиливающейся конкуренции на рынках.

«Очевидно, что в ближайшие годы работать на внешних рынках не станет легче – конкуренция растет. За отечественного потребителя также нужно бороться. Малый и средний бизнес уже доказал свою способность находить новые ниши и завоевывать доверие потребителей. Чтобы удерживать позиции и выйти на качественно новый уровень, необходимо модернизировать производство, участвовать в программах импортозамещения, развивать кооперацию с крупными производителями под брендом «Сделано в Беларуси».

Государство продолжит поддерживать такие инициативы по всем направлениям – от содействия в разработке бизнес-планов и предоставления кредитных ресурсов на льготных условиях для реализации инвестпроектов до подготовки управленческих кадров», – сказал Иван Вежновец.