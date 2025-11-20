Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО 20 НОЯБРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

14:22 20.11.2025 Александр Лукашенко 20 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба президента. Глава государства назначил: Коржицкого Дениса Леонидовича - председателем Государственного комитета по науке и технологиям; Красовского Дмитрия Анатольевича - послом Республики Беларусь в Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству; Малиновского Сергея Николаевича - послом Республики Беларусь в Черногории по совместительству. Президент также дал согласие на назначение: Шамовича Сергея Степановича - председателем Ушачского райисполкома; Будневича Николая Алексеевича - председателем Шумилинского райисполкома; Бычковского Виталия Геннадьевича - председателем Воложинского райисполкома; Ефимчикова Александра Алексеевича - председателем Краснопольского райисполкома; Мелконяна Геворга Гарниковича - председателем Осиповичского райисполкома; Дивакова Александра Владимировича - председателем Хотимского райисполкома; Мурога Тараса Андреевича - генеральным директором ОАО "Минский тракторный завод"; Касперовича Сергея Антоновича - ректором учреждения образования "Белорусский государственный технологический университет"; Машина Юрия Викторовича - ректором учреждения образования "Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова"; Василевской Натальи Валерьяновны - первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли; Дикуна Олега Владимировича - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли; Шевченко Александра Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Шанхае (Китайская Народная Республика); Мелешкина Дениса Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Алматы (Республика Казахстан).