|20.11.2025
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО 20 НОЯБРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
14:22 20.11.2025
Александр Лукашенко 20 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства назначил:
Коржицкого Дениса Леонидовича - председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
Красовского Дмитрия Анатольевича - послом Республики Беларусь в Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству;
Малиновского Сергея Николаевича - послом Республики Беларусь в Черногории по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
Шамовича Сергея Степановича - председателем Ушачского райисполкома;
Будневича Николая Алексеевича - председателем Шумилинского райисполкома;
Бычковского Виталия Геннадьевича - председателем Воложинского райисполкома;
Ефимчикова Александра Алексеевича - председателем Краснопольского райисполкома;
Мелконяна Геворга Гарниковича - председателем Осиповичского райисполкома;
Дивакова Александра Владимировича - председателем Хотимского райисполкома;
Мурога Тараса Андреевича - генеральным директором ОАО "Минский тракторный завод";
Касперовича Сергея Антоновича - ректором учреждения образования "Белорусский государственный технологический университет";
Машина Юрия Викторовича - ректором учреждения образования "Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова";
Василевской Натальи Валерьяновны - первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Дикуна Олега Владимировича - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
Шевченко Александра Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Шанхае (Китайская Народная Республика);
Мелешкина Дениса Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Алматы (Республика Казахстан).
