Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО 20 НОЯБРЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ


14:22 20.11.2025

Александр Лукашенко 20 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства назначил:

Коржицкого Дениса Леонидовича - председателем Государственного комитета по науке и технологиям;

Красовского Дмитрия Анатольевича - послом Республики Беларусь в Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству;

Малиновского Сергея Николаевича - послом Республики Беларусь в Черногории по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Шамовича Сергея Степановича - председателем Ушачского райисполкома;

Будневича Николая Алексеевича - председателем Шумилинского райисполкома;

Бычковского Виталия Геннадьевича - председателем Воложинского райисполкома;

Ефимчикова Александра Алексеевича - председателем Краснопольского райисполкома;

Мелконяна Геворга Гарниковича - председателем Осиповичского райисполкома;

Дивакова Александра Владимировича - председателем Хотимского райисполкома;

Мурога Тараса Андреевича - генеральным директором ОАО "Минский тракторный завод";

Касперовича Сергея Антоновича - ректором учреждения образования "Белорусский государственный технологический университет";

Машина Юрия Викторовича - ректором учреждения образования "Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова";

Василевской Натальи Валерьяновны - первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;

Дикуна Олега Владимировича - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;

Шевченко Александра Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Шанхае (Китайская Народная Республика);

Мелешкина Дениса Владимировича - генеральным консулом Республики Беларусь в г.Алматы (Республика Казахстан).
