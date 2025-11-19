ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ КАК ПРИОРИТЕТ: ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ ГОТОВНОСТЬ НА СЕЛЕ


13:11 20.11.2025

Александр Лукашенко 20 ноября принял с докладом Главу Администрации Президента Дмитрия Крутого. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Одной из тем доклада Дмитрия Крутого стал контроль за ситуацией в сельском хозяйстве.

«У нас все производство под крышей, а вот на селе все под открытым небом. Поэтому я вчера поручал вам, чтобы вы связались со всеми уполномоченными, помощниками и губернаторами. Спрос будет жестокий, просто жестокий. Никаких разглагольствований и философии. К зиме нужно подготовиться как положено», - подчеркнул Глава государства.

Одной из тем доклада Дмитрия Крутого стал график работы и заграничных командировок Главы государства. Президент отметил, что у него ожидается большая командировка по Югу планеты.

"Ожидается очень большая командировка по Югу фактически планеты, начиная от Мьянмы, Омана, Алжира и так далее", - сказал Глава государства.

Белорусский лидер также обратил внимание, что в Кыргызстане пройдет саммит ОДКБ, где он также планирует принять участие.

"Конец года будет очень сложным и тяжелым. Скорее всего, еще в декабре у нас переговоры с нашими американскими партнерами, по крайней мере мы на это ориентируемся. Поэтому график работы чтобы был четко выверен, (чтобы. - Прим.) я понимал, где я нужен, где не нужен, и что мы там можем сделать", - поручил Александр Лукашенко.
