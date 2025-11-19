Администрация Центрального района г.Минска 21 ноября 2025 года проведет прямую телефонную линию, на которую могут обратиться с интересующими вопросами индивидуальные предприниматели, планирующие создавать коммерческую организацию.

Как сообщает Telegram-канал администрации Центрального района г.Минска, получить ответы на вопросы можно будет с 10:00 до 12:00 по номеру телефона (017) 278-44-32, кабинет 309.

Согласно приложению к Закону Республики Беларусь от 22.04.2024 № 365-З физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, в упрощенном порядке может создавать коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом.