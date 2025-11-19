|О компании
|20.11.2025
|
|
Экономика РБ
В МИНСКЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.
12:20 20.11.2025
На ул.Выготского в Минске началось строительство общежития для медицинских работников.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», его возведут, как и на Корженевского, на базе мапидовской серии М464-У1-М. Общежитие квартирного типа, будет состоять из двух десятиэтажных корпусов, соединённых между собой галереей.
Запроектировано 375 жилых блоков, рассчитанных на 1201 проживающего. Жильё с полной чистовой отделкой и меблированными кухнями.
Сейчас на объекте разрабатывается котлован под фундаменты будущих корпусов – задействована спецтехника УМСР-154. На этой неделе СУ-207 приступает к монтажу ленточных фундаментов.
Готовится также площадка под парковку на 171 машино/место, где установят две электрозарядные станции.
Для будущих жильцов оборудуют велобоксы, детскую и спортивную площадки, благоустроят территорию вокруг.
О ходе строительства (а МАПИД своё дело знает!) проинформируем наших подписчиков первыми.
Заказчик объекта – УКС «Запад». Проектировщик – «Минскпроект». Генподрядчик – МАПИД
|
|
