ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.


12:20 20.11.2025

На ул.Выготского в Минске началось строительство общежития для медицинских работников.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», его возведут, как и на Корженевского, на базе мапидовской серии М464-У1-М. Общежитие квартирного типа, будет состоять из двух десятиэтажных корпусов, соединённых между собой галереей.

Запроектировано 375 жилых блоков, рассчитанных на 1201 проживающего. Жильё с полной чистовой отделкой и меблированными кухнями.

Сейчас на объекте разрабатывается котлован под фундаменты будущих корпусов – задействована спецтехника УМСР-154. На этой неделе СУ-207 приступает к монтажу ленточных фундаментов.

Готовится также площадка под парковку на 171 машино/место, где установят две электрозарядные станции.

Для будущих жильцов оборудуют велобоксы, детскую и спортивную площадки, благоустроят территорию вокруг.

О ходе строительства (а МАПИД своё дело знает!) проинформируем наших подписчиков первыми.

Заказчик объекта – УКС «Запад». Проектировщик – «Минскпроект». Генподрядчик – МАПИД
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4330
USD 2.9520 2.9570
RUB 3.6630 3.6670
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1585
EUR/RUB 93.5000 93.7000
USD/RUB 80.5000 80.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте