На ул.Выготского в Минске началось строительство общежития для медицинских работников.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», его возведут, как и на Корженевского, на базе мапидовской серии М464-У1-М. Общежитие квартирного типа, будет состоять из двух десятиэтажных корпусов, соединённых между собой галереей.

Запроектировано 375 жилых блоков, рассчитанных на 1201 проживающего. Жильё с полной чистовой отделкой и меблированными кухнями.

Сейчас на объекте разрабатывается котлован под фундаменты будущих корпусов – задействована спецтехника УМСР-154. На этой неделе СУ-207 приступает к монтажу ленточных фундаментов.

Готовится также площадка под парковку на 171 машино/место, где установят две электрозарядные станции.

Для будущих жильцов оборудуют велобоксы, детскую и спортивную площадки, благоустроят территорию вокруг.

О ходе строительства (а МАПИД своё дело знает!) проинформируем наших подписчиков первыми.

Заказчик объекта – УКС «Запад». Проектировщик – «Минскпроект». Генподрядчик – МАПИД