В январе-октябре 2025 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 3458 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 338,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 103,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 42,2 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 28,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 100,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,8% от общего ввода по области.