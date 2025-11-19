|О компании
|20.11.2025
Экономика РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ПОСТРОЕНО ПОЧТИ 3,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
11:58 20.11.2025
В январе-октябре 2025 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 3458 новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 338,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 103,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,6% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 42,2 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено в эксплуатацию 28,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 100,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,8% от общего ввода по области.
