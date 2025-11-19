Круглый стол, посвященный теме развития внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, состоялся в Бресте. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса.

На повестке – вопросы совершенствования организации пассажирских перевозок, маршрутной сети, механизмов оплаты проезда, внедрения систем бронирования и продажи билетов.

Во встрече приняли участие представители Минтранса, облисполкомов, операторы пассажирских перевозок.

«Главой государства поставлена задача избавиться от очередей на маршрутки в регулярном сообщении, чтобы пассажирам удобнее было пользоваться общественным транспортом, не создавая ажиотажа на остановочных пунктах. <…> Перевозчики сейчас пользуются разрозненными системами продажи билетов. Прорабатываем вопрос создания в стране единой системы, которая бы включала все маршруты: пригородные, междугородные и международные», - отметил заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина.

В Беларуси нацелены максимально использовать возможности более вместительного и комфортного подвижного состава. Стоит задача на определенных маршрутах вместо транспорта категории М2 (микроавтобусы) задействовать транспорт категории М3 (автобусы).

По решению Правительства 15 автобусов категории М3 приобретено для Минской области. Ежегодно планируется обновление не менее 10% подвижного состава транспорта общего пользования.

«Первая задача – на длинных расстояниях заменить маршрутки транспортом большей вместимости. Это более комфортный, надежный, безопасный вид транспорта», – отметил замминистра.