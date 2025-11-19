ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
20.11.2025   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


В МНС РАССКАЗАЛИ, УВЕЛИЧИТСЯ ЛИ НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА В 2026 ГОДУ


11:03 20.11.2025

Сейчас многие люди обсуждают налоговые новации на 2026 год. Уменьшится ли она или, наоборот, увеличится по сравнению с 2025 годом, рассказал в «Актуальном интервью» министр по налогам и сборам Беларуси Дмитрий Кийко.

Если посмотреть законопроект, то может сложиться впечатление, что налоговая нагрузка увеличивается, потому что предусмотрены базовые налоговые меры - индексация ставок налогов, установленных в белорусских рублях. Есть также отдельные предложения по дифференцированному налогообложению. Однако если сопоставить предлагаемые ставки налогов с объектами налогообложения (как правило, это доходы, заработная плата, прибыль компании), то в условиях роста этих показателей базовое соотношение налога и дохода сохраняется.

"Именно этим и нивелируется рост. Об этом тогда свидетельствует общий показатель налоговой нагрузки - это отношение налоговых доходов к ВВП. В программе социально-экономического развития до 2025 года этот показатель не должен был превышать 26 % к ВВП. Если взять 2025 год, то по факту имеется где-то 25,4-25,5 %. Планы на 2026 год позволяют тоже прогнозировать уровень налоговой нагрузки в этих параметрах - 25,7 %, поэтому в целом о росте налоговой нагрузки не говорится", - пояснил министр, цитирует портал news.by

Он также заявил, что в рамках законопроекта по изменению налогов в законодательстве на 2026 год не планируется реализовывать какие-либо системные масштабные налоговые реформы, увеличивать ставки основных налогов, механизмы их взимания. "Происходят плановые точечные корректировки, которые позволяют оставаться в пределах тех параметров, которые мы сами для себя определили", - добавил Дмитрий Кийко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4330
USD 2.9520 2.9570
RUB 3.6630 3.6670
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1585
EUR/RUB 93.5000 93.7000
USD/RUB 80.5000 80.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
