Сейчас многие люди обсуждают налоговые новации на 2026 год. Уменьшится ли она или, наоборот, увеличится по сравнению с 2025 годом, рассказал в «Актуальном интервью» министр по налогам и сборам Беларуси Дмитрий Кийко.

Если посмотреть законопроект, то может сложиться впечатление, что налоговая нагрузка увеличивается, потому что предусмотрены базовые налоговые меры - индексация ставок налогов, установленных в белорусских рублях. Есть также отдельные предложения по дифференцированному налогообложению. Однако если сопоставить предлагаемые ставки налогов с объектами налогообложения (как правило, это доходы, заработная плата, прибыль компании), то в условиях роста этих показателей базовое соотношение налога и дохода сохраняется.

"Именно этим и нивелируется рост. Об этом тогда свидетельствует общий показатель налоговой нагрузки - это отношение налоговых доходов к ВВП. В программе социально-экономического развития до 2025 года этот показатель не должен был превышать 26 % к ВВП. Если взять 2025 год, то по факту имеется где-то 25,4-25,5 %. Планы на 2026 год позволяют тоже прогнозировать уровень налоговой нагрузки в этих параметрах - 25,7 %, поэтому в целом о росте налоговой нагрузки не говорится", - пояснил министр, цитирует портал news.by

Он также заявил, что в рамках законопроекта по изменению налогов в законодательстве на 2026 год не планируется реализовывать какие-либо системные масштабные налоговые реформы, увеличивать ставки основных налогов, механизмы их взимания. "Происходят плановые точечные корректировки, которые позволяют оставаться в пределах тех параметров, которые мы сами для себя определили", - добавил Дмитрий Кийко.