Экономика РБ

НАЦИОНАЛЬНЫМ КООРДИНАТОРОМ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР НАЗНАЧЕН ТАТАРИНОВИЧ

09:51 20.11.2025 Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владислав Татаринович. Это предусмотрено указом №405, который подписал 19 ноября Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента. В соответствии с документом Сергей Хоменко освобожден от данной должности.