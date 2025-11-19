|О компании
|20.11.2025
Экономика РБ
НАЦИОНАЛЬНЫМ КООРДИНАТОРОМ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦУР НАЗНАЧЕН ТАТАРИНОВИЧ
09:51 20.11.2025
Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Владислав Татаринович. Это предусмотрено указом №405, который подписал 19 ноября Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
В соответствии с документом Сергей Хоменко освобожден от данной должности.
