На площадке инкубатора малого предпринимательства УП «УИН» 19 ноября 2025 г. прошёл совместный белорусско-российский семинар-вебинар, посвящённый обмену опытом в сфере поддержки женского предпринимательства.

В нем приняли участие представители Минэкономики, Белинвестбанка, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства двух стран, а также успешные белорусские бизнес-леди.

«Развитие женского предпринимательства – важнейшее направление государственной политики, которое способствует устойчивому росту экономики, повышению занятости за счет раскрытия творческого потенциала инициативных белорусок. Обмениваясь опытом с российскими коллегами, мы выстраиваем эффективные инструменты поддержки, чтобы каждая представительница прекрасного пола, стремящаяся реализовать себя в бизнесе, смогла быстро открыть свое дело и успешно его масштабировать», – отметил в своем приветственном слове заместитель министра экономики Кирилл Машарский.

Участники мероприятия обсудили лучшие практики по вовлечению женщин в предпринимательство, развитие образовательных и менторских программ, меры по поддержке женщин, в том числе в сфере инноваций и цифровизации, а также перспективы сотрудничества субъектов инфраструктуры поддержки МСП Беларуси и России в данном направлении, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Отдельный пункт повестки мероприятия – награждение победительниц конкурса «БизнесМама». Рассчитываем, что в дальнейшем этот конкурс привлечет внимание еще большего числа креативных женщин, поможет им реализовать себя как в семье, так и в бизнесе.