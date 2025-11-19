ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗЕРВ РОСТА СЕКТОРА МСП


09:38 20.11.2025

На площадке инкубатора малого предпринимательства УП «УИН» 19 ноября 2025 г. прошёл совместный белорусско-российский семинар-вебинар, посвящённый обмену опытом в сфере поддержки женского предпринимательства.

В нем приняли участие представители Минэкономики, Белинвестбанка, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства двух стран, а также успешные белорусские бизнес-леди.

«Развитие женского предпринимательства – важнейшее направление государственной политики, которое способствует устойчивому росту экономики, повышению занятости за счет раскрытия творческого потенциала инициативных белорусок. Обмениваясь опытом с российскими коллегами, мы выстраиваем эффективные инструменты поддержки, чтобы каждая представительница прекрасного пола, стремящаяся реализовать себя в бизнесе, смогла быстро открыть свое дело и успешно его масштабировать», – отметил в своем приветственном слове заместитель министра экономики Кирилл Машарский.

Участники мероприятия обсудили лучшие практики по вовлечению женщин в предпринимательство, развитие образовательных и менторских программ, меры по поддержке женщин, в том числе в сфере инноваций и цифровизации, а также перспективы сотрудничества субъектов инфраструктуры поддержки МСП Беларуси и России в данном направлении, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Отдельный пункт повестки мероприятия – награждение победительниц конкурса «БизнесМама». Рассчитываем, что в дальнейшем этот конкурс привлечет внимание еще большего числа креативных женщин, поможет им реализовать себя как в семье, так и в бизнесе.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4330
USD 2.9520 2.9570
RUB 3.6630 3.6670
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1585
EUR/RUB 93.5000 93.7000
USD/RUB 80.5000 80.8000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
