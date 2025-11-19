|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БОЛЕЕ 5,8 ТЫС. ОПЕРАЦИЙ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА КАРТОЧКОЙ: БЕЛАРУСБАНК ПОДВЕЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ТЕСТИРОВАНИЯ
09:25 20.11.2025
На флагманских столичных маршрутах теперь можно оплатить проезд картами Беларусбанка. Такая привилегия появилась у пассажиров троллейбуса № 1 (Зеленый Луг-6 – станция метро «Московская») и автобуса № 1 (ДС «Веснянка» – Кирова) с конца сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в прсс-службе Беларусбанка, тест-драйв новой системы проходит успешно: с момента запуска проекта проведено более 5800 транзакций с использованием банковских карт.
В настоящее время к оплате принимаются все карты Беларусбанка, а также платежной системы Белкарт банков-резидентов. Оплатить проезд возможно и приложением Белкарт Pay.
Для этого достаточно приложить карту или смартфон с бесконтактной функцией к валидатору при входе в транспорт. Сумма списывается автоматически, информация моментально отображается на экране. Историю своих поездок и платежей можно посмотреть в мобильных приложениях M-Belarusbank и Белкарт Pay, а также с помощью SMS-уведомлений по совершаемым расходным операциям по платежным картам.
Заботясь об удобстве своих клиентов и способствуя повышению комфорта каждой поездки, Беларусбанк выступил в роли банка-эквайера пилотного проекта Минсктранса. Активное масштабирование бесконтактной оплаты во всем общественном транспорте столицы начнется уже в следующем году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
Курсы в банках
на 20.11.2025
Конвертация в банках
на 20.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте