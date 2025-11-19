На флагманских столичных маршрутах теперь можно оплатить проезд картами Беларусбанка. Такая привилегия появилась у пассажиров троллейбуса № 1 (Зеленый Луг-6 – станция метро «Московская») и автобуса № 1 (ДС «Веснянка» – Кирова) с конца сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в прсс-службе Беларусбанка, тест-драйв новой системы проходит успешно: с момента запуска проекта проведено более 5800 транзакций с использованием банковских карт.

В настоящее время к оплате принимаются все карты Беларусбанка, а также платежной системы Белкарт банков-резидентов. Оплатить проезд возможно и приложением Белкарт Pay.

Для этого достаточно приложить карту или смартфон с бесконтактной функцией к валидатору при входе в транспорт. Сумма списывается автоматически, информация моментально отображается на экране. Историю своих поездок и платежей можно посмотреть в мобильных приложениях M-Belarusbank и Белкарт Pay, а также с помощью SMS-уведомлений по совершаемым расходным операциям по платежным картам.

Заботясь об удобстве своих клиентов и способствуя повышению комфорта каждой поездки, Беларусбанк выступил в роли банка-эквайера пилотного проекта Минсктранса. Активное масштабирование бесконтактной оплаты во всем общественном транспорте столицы начнется уже в следующем году.