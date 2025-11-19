|О компании
|20.11.2025
Экономика РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТОПЛИВОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
09:10 20.11.2025
Решением Брестского областного исполнительного комитета от 5 ноября 2025 г. № 796 скорректировано решение от 11 июля 2019 г. № 429 «Об определении топливоснабжающих организаций в Брестской области».
Как сообщили в Брестском облисполкоме, изменениями предусмотрено, что на территории Ивановского района вести учет очередности на получение твердых видов топлива потребителями, а также объемов их отпуска по фиксированным розничным ценам будет коммунальное унитарное предприятие «Ивановский горрайтопсбыт».
Правовой акт принят в соответствии с Положением о порядке обеспечения населения твердыми видами топлива и возмещения разницы в ценах на твердые виды топлива, реализуемые населению по фиксированным розничным ценам, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2012 г. № 1028, сообщает Национальный правовой портал.
Решение вступило в силу 16 ноября 2025 г.
