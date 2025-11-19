В январе-октябре 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 14293 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню января-октября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,2%, в обрабатывающей промышленности снизился на 3,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 3,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшился на 4,2%.

Индекс промышленного производства в октябре 2025 г. по сравнению с сентябрем 2025 г. составил 107,6%.