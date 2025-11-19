ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БОЛЕЕ 10 РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ UZAGROEXPO 2025


14:26 19.11.2025

Более 10 разработок БГУ представлены на Международной выставке UzAgroExpo 2025. Научное мероприятие проходит в эти дни, с 18 по 20 ноября, в Ташкенте (Узбекистан). Белгосуниверситет демонстрирует изобретения в области биотехнологий, ветеринарии, сельского хозяйства, промышленного оборудования и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, посетители выставки могут ознакомиться с антисептическим средством для обработки кожевенного сырья «СейфГат». Разработка защищает изделия из натуральной кожи от микробного заражения и позволяет заменить дорогостоящие зарубежные аналоги на отечественный препарат по приемлемой цене, при этом сохранить высокое качество выпускаемой кожевенной продукции. «СейфГат» обладает широким спектром биоцидной активности и способствует улучшению износостойкости кожи. Технология его получения и применения не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду, человека и животных.

Также на стенде БГУ разместят ветеринарные биопрепараты на основе собственных защитных белков (интерферонов) животных. Эти инновационные препараты предназначены для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, птицы, мелких домашних животных. Они многофункциональны, обладают одновременно иммуномодулирующей, противовирусной и антибактериальной активностью.

Кроме того, в линейке представят продукцию для защиты растений. Речь идет о биопрепаратах «Грингард» для равномерного созревания семян рапса, снижения в них содержания влаги и повышения масличности; «Гисинар» для внекорневой подкормки вегетирующих растений; «АмиСтим» для обработки растений льна и напитывания их микроэлементами и аминокислотами; «Жыцень» для ускорения разложения стерни и соломы и др.

Ученые БГУ расскажут о дезинфицирующих средствах для обработки сельскохозяйственных производственных помещений. Это могут быть животноводческие и птицеводческие помещения, пасеки, виварии, лаборатории, транспортные средства. Разработка направлена на борьбу с многочисленными бактериальными, вирусными и грибковыми заболеваниями, включая туберкулез и атипичные микобактерии. Также благодаря своему адсорбирующему действию дезинфицирующие средства способны поглощать неприятные запахи.

Еще одним экспонатом станет пищевая продукция серии «Еда умного города». Она включает сухие композиции предварительно измельченных или раздробленных сушеных овощей, зелени, пряностей, соли и других ингредиентов. Данные фитокомплексы обладают иммуномодулирующим действием и способствуют нормализации функций опорно-двигательного аппарата, нервной и иммунной систем.

Отметим, разработки БГУ представлены в составе коллективной экспозиции Министерства образования Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4450
USD 2.9600 2.9700
RUB 3.6600 3.6640
подробнее

Конвертация в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1620
EUR/RUB 94.0000 94.1000
USD/RUB 80.8000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте