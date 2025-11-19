Более 10 разработок БГУ представлены на Международной выставке UzAgroExpo 2025. Научное мероприятие проходит в эти дни, с 18 по 20 ноября, в Ташкенте (Узбекистан). Белгосуниверситет демонстрирует изобретения в области биотехнологий, ветеринарии, сельского хозяйства, промышленного оборудования и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, посетители выставки могут ознакомиться с антисептическим средством для обработки кожевенного сырья «СейфГат». Разработка защищает изделия из натуральной кожи от микробного заражения и позволяет заменить дорогостоящие зарубежные аналоги на отечественный препарат по приемлемой цене, при этом сохранить высокое качество выпускаемой кожевенной продукции. «СейфГат» обладает широким спектром биоцидной активности и способствует улучшению износостойкости кожи. Технология его получения и применения не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду, человека и животных.

Также на стенде БГУ разместят ветеринарные биопрепараты на основе собственных защитных белков (интерферонов) животных. Эти инновационные препараты предназначены для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, птицы, мелких домашних животных. Они многофункциональны, обладают одновременно иммуномодулирующей, противовирусной и антибактериальной активностью.

Кроме того, в линейке представят продукцию для защиты растений. Речь идет о биопрепаратах «Грингард» для равномерного созревания семян рапса, снижения в них содержания влаги и повышения масличности; «Гисинар» для внекорневой подкормки вегетирующих растений; «АмиСтим» для обработки растений льна и напитывания их микроэлементами и аминокислотами; «Жыцень» для ускорения разложения стерни и соломы и др.

Ученые БГУ расскажут о дезинфицирующих средствах для обработки сельскохозяйственных производственных помещений. Это могут быть животноводческие и птицеводческие помещения, пасеки, виварии, лаборатории, транспортные средства. Разработка направлена на борьбу с многочисленными бактериальными, вирусными и грибковыми заболеваниями, включая туберкулез и атипичные микобактерии. Также благодаря своему адсорбирующему действию дезинфицирующие средства способны поглощать неприятные запахи.

Еще одним экспонатом станет пищевая продукция серии «Еда умного города». Она включает сухие композиции предварительно измельченных или раздробленных сушеных овощей, зелени, пряностей, соли и других ингредиентов. Данные фитокомплексы обладают иммуномодулирующим действием и способствуют нормализации функций опорно-двигательного аппарата, нервной и иммунной систем.

Отметим, разработки БГУ представлены в составе коллективной экспозиции Министерства образования Беларуси.