В январе-октябре 2025 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 33,7 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 3 218,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 018,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 600,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 210,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 37,6% от общего ввода по республике.