Экономика РБ


ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 0,7%


13:22 19.11.2025

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-октябрь 2025 г. в текущих ценах составил 18217,8 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах 100,7% к уровню января – октября 2024 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4450
USD 2.9600 2.9700
RUB 3.6600 3.6640
подробнее

Конвертация в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1620
EUR/RUB 94.0000 94.1000
USD/RUB 80.8000 80.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
