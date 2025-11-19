Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 0,7%

13:22 19.11.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-октябрь 2025 г. в текущих ценах составил 18217,8 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах 100,7% к уровню января – октября 2024 г.