|19.11.2025
|
|
Экономика РБ
ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 0,7%
13:22 19.11.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-октябрь 2025 г. в текущих ценах составил 18217,8 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах 100,7% к уровню января – октября 2024 г.
|
|
