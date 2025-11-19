В начале следующего года Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует дополнить линейку уже публикуемых ценовых индексов по биржевому рынку сводным индексом на сухое молоко, поставляемое на экспорт, и индивидуальными индексами на его разновидности — сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, сообщает пресс-служба биржи.

Кроме того, БУТБ намерена внедрить ценовые индексы на биржевые товары, реализуемые на внебиржевом рынке. Эта линейка индексов будет базироваться на данных по внебиржевым сделкам, которые, согласно законодательству, субъекты хозяйствования обязаны регистрировать на БУТБ. Такие индексы будут рассчитываться по 5 группам товаров: черным металлам и подсолнечному шроту на внутреннем рынке и пиломатериалам, рапсовому маслу и казеину на внешнем.

Об этом сообщил начальник управления аналитики и перспективного развития БУТБ Виталий Мощенко в ходе очередного совещания рабочей группы по созданию международной системы индикаторов товарных рынков. Мероприятие прошло в Бухаре (Узбекистан), объединив представителей аналитических служб биржевых площадок Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

«Уверен, что белорусский опыт разработки методологии расчета ценовых индексов по внебиржевым сделкам будет полезен коллегам из партнерских бирж при формировании собственных национальных ценовых индикаторов. Внебиржевые индексы также можно будет органично интегрировать в создаваемую сейчас международную систему индикаторов товарных рынков, что позволит ее пользователем принимать максимально взвешенные решения, ориентируясь на ценовую конъюнктуру на обоих сегментах рынка — биржевом и внебиржевом», — отметил Виталий Мощенко.

По итогам совещания были достигнуты договоренности по урегулированию оставшихся вопросов, касающихся создания международной системы ценовых индикаторов. Таким образом, следующим этапом проекта станут практические мероприятия по созданию системы, направленные в первую очередь на закрепление организационных, юридических и методологических аспектов, что запланировано на первый квартал 2026 г.