ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БУТБ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ ЛИНЕЙКУ ПУБЛИКУЕМЫХ ЦЕНОВЫХ ИНДЕКСОВ


12:14 19.11.2025

В начале следующего года Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует дополнить линейку уже публикуемых ценовых индексов по биржевому рынку сводным индексом на сухое молоко, поставляемое на экспорт, и индивидуальными индексами на его разновидности — сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, сообщает пресс-служба биржи.

Кроме того, БУТБ намерена внедрить ценовые индексы на биржевые товары, реализуемые на внебиржевом рынке. Эта линейка индексов будет базироваться на данных по внебиржевым сделкам, которые, согласно законодательству, субъекты хозяйствования обязаны регистрировать на БУТБ. Такие индексы будут рассчитываться по 5 группам товаров: черным металлам и подсолнечному шроту на внутреннем рынке и пиломатериалам, рапсовому маслу и казеину на внешнем.

Об этом сообщил начальник управления аналитики и перспективного развития БУТБ Виталий Мощенко в ходе очередного совещания рабочей группы по созданию международной системы индикаторов товарных рынков. Мероприятие прошло в Бухаре (Узбекистан), объединив представителей аналитических служб биржевых площадок Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

«Уверен, что белорусский опыт разработки методологии расчета ценовых индексов по внебиржевым сделкам будет полезен коллегам из партнерских бирж при формировании собственных национальных ценовых индикаторов. Внебиржевые индексы также можно будет органично интегрировать в создаваемую сейчас международную систему индикаторов товарных рынков, что позволит ее пользователем принимать максимально взвешенные решения, ориентируясь на ценовую конъюнктуру на обоих сегментах рынка — биржевом и внебиржевом», — отметил Виталий Мощенко.

По итогам совещания были достигнуты договоренности по урегулированию оставшихся вопросов, касающихся создания международной системы ценовых индикаторов. Таким образом, следующим этапом проекта станут практические мероприятия по созданию системы, направленные в первую очередь на закрепление организационных, юридических и методологических аспектов, что запланировано на первый квартал 2026 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4450
USD 2.9600 2.9700
RUB 3.6600 3.6640
подробнее

Конвертация в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1620
EUR/RUB 94.0000 94.1000
USD/RUB 80.8000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте