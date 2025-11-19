|О компании
|19.11.2025
Экономика РБ
ИИ-СЕРВИС ПО ОЦЕНКЕ КВАРТИР В МИНСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ВВЕДЁН В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
11:23 19.11.2025
Инновационный ИИ-сервис оценки недвижимости в Минске получил статус постоянного инструмента после успешного месяца в тестовом режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу.
Ключевые результаты: суточный лимит запросов увеличен до 30, точность прогнозов для типового жилья достигает 95%
Цель внедрения - повышение прозрачности на рынке недвижимости.
Сервис предоставляет пользователям объективные инструменты для оценки стоимости жилья, опираясь на реальные сделки и рыночные данные.
