Инновационный ИИ-сервис оценки недвижимости в Минске получил статус постоянного инструмента после успешного месяца в тестовом режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу.

Ключевые результаты: суточный лимит запросов увеличен до 30, точность прогнозов для типового жилья достигает 95%

Цель внедрения - повышение прозрачности на рынке недвижимости.

Сервис предоставляет пользователям объективные инструменты для оценки стоимости жилья, опираясь на реальные сделки и рыночные данные.