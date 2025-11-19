В январе-октябре 2025 г. в Могилевской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3740,3 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2024 г. в сопоставимых ценах на 6,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3057,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 10,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 182,4 тыс. тонн, молока – 640,8 тыс. тонн. Яиц получено 367,8 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 86,9% производства яиц.

На 1 ноября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 462,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 161,6 тыс. голов. Численность свиней составила 205,1 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1147,5 тыс. тонн, что на 48,6% больше, чем в 2024 году, средняя урожайность получена 32,9 центнера с одного гектара убранной площади против 23,8 центнера в предыдущем году.

В сельскохозяйственных организациях области завершена уборка картофеля. На 1 ноября 2025 г. накопано картофеля 139 тыс. тонн, что на 28,2% больше, чем на 1 ноября 2024 г., при средней урожайности 366 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2024 г. – 408 центнеров).

На начало ноября текущего года овощи убраны с 94,1% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 19,2 тыс. тонн, что в 2,4 раза больше, чем на 1 ноября 2024 г., при средней урожайности 145 центнеров с одного гектара (на 1 ноября 2024 г. – 104 центнера).

Свекла сахарная убрана с 83,3% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 426,2 тыс. тонн, что на 27,6% больше, чем на соответствующую дату 2024 года, при средней урожайности 423 центнера с одного гектара (на 1 ноября 2024 г. – 353 центнера).

На 1 ноября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 245,4 тыс. гектаров, или на 0,8% больше, чем на аналогичную дату 2024 года. Посевная площадь под озимый рапс составила 76,4 тыс. гектаров (на 9,3% больше). Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 76,6 тыс. гектаров (на 7,6% больше).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2025 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1686,3 тыс. тонн кормовых единиц (на 11,5% больше, чем на 1 ноября 2024 г.). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 31,7 центнера кормовых единиц (на 15,3% больше).