Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов, бизнес-проектов для субъектов малого (среднего) предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Виды государственной финансовой поддержки: заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе); лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

Предмет и условия конкурса: отбор инвестиционных, бизнес проектов субъектов малого (среднего) предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, а также имеющих право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с Законом Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства» от 01 июля 2010г. №148-3, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2024г. №459 «О мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства».

Государственная финансовая поддержка предоставляется:

1) на основании конкурсного отбора;

2) при реализации инвестиционных проектов, бизнес-проектов по следующим направлениям:

создание, развитие и расширение производства продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг);

организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;

производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;

внедрение новых технологий.

3) в целях: возведения, реконструкции, модернизации, технической модернизации, ремонта капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, проведения ремонтно-реставрационных работ и монтажа всех видов оборудования, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, приобретения машин и оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, инструментов, приобретения комплектующих изделий, сырья, материалов, программного обеспечения (его обновления), товаров (работ, услуг) для собственного производства продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг).

4) при наличии обеспечения исполнения обязательств;

5) на условиях срочности и возвратности:

денежные средства на условиях займа – до 5 лет,

имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – от одного года до 5 лет;

6) плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования (9,75% годовых), установленной Национальным банком Республики Беларусь;

7) в размерах:

- до 25 000 базовых величин при предоставлении денежных средств на условиях займа субъектам малого предпринимательства;

- до 25 000 базовых величин при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) субъектам малого предпринимательства;

- общая сумма финансовой поддержки одному субъекту малого предпринимательства не может превышать 25 000 базовых величин;

- до 50 000 базовых величин при предоставлении денежных средств на условиях займа субъектам среднего предпринимательства;

- до 25 000 базовых величин при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) субъектам среднего предпринимательства;

- общая сумма финансовой поддержки одному субъекту среднего предпринимательства не может превышать 50 000 базовых величин;

8) общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурсного отбора - 1 481 759 бел. руб. 69 коп.;

9) в национальной валюте Республики Беларусь;

10) в безналичном порядке.

Срок приема заявок: с 18 ноября 2025 по 01 декабря 2025 года.

Организатор конкурса: Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.

Почтовый адрес: ул. Серафимовича, 11, ком. 203, 220033, г. Минск (а/я 115).

Место и время приема заявок: ежедневно, кроме выходных дней, по адресу организатора (согласно режиму работы) или по почте.