|19.11.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОХОДИТ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ ДЛЯ МАЛОГО (СРЕДНЕГО) БИЗНЕСА
10:38 19.11.2025
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов, бизнес-проектов для субъектов малого (среднего) предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Виды государственной финансовой поддержки: заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе); лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).
Предмет и условия конкурса: отбор инвестиционных, бизнес проектов субъектов малого (среднего) предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, а также имеющих право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с Законом Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства» от 01 июля 2010г. №148-3, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2024г. №459 «О мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства».
Государственная финансовая поддержка предоставляется:
1) на основании конкурсного отбора;
2) при реализации инвестиционных проектов, бизнес-проектов по следующим направлениям:
создание, развитие и расширение производства продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг);
организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;
производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;
внедрение новых технологий.
3) в целях: возведения, реконструкции, модернизации, технической модернизации, ремонта капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, проведения ремонтно-реставрационных работ и монтажа всех видов оборудования, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, приобретения машин и оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, инструментов, приобретения комплектующих изделий, сырья, материалов, программного обеспечения (его обновления), товаров (работ, услуг) для собственного производства продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг).
4) при наличии обеспечения исполнения обязательств;
5) на условиях срочности и возвратности:
денежные средства на условиях займа – до 5 лет,
имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – от одного года до 5 лет;
6) плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования (9,75% годовых), установленной Национальным банком Республики Беларусь;
7) в размерах:
- до 25 000 базовых величин при предоставлении денежных средств на условиях займа субъектам малого предпринимательства;
- до 25 000 базовых величин при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) субъектам малого предпринимательства;
- общая сумма финансовой поддержки одному субъекту малого предпринимательства не может превышать 25 000 базовых величин;
- до 50 000 базовых величин при предоставлении денежных средств на условиях займа субъектам среднего предпринимательства;
- до 25 000 базовых величин при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) субъектам среднего предпринимательства;
- общая сумма финансовой поддержки одному субъекту среднего предпринимательства не может превышать 50 000 базовых величин;
8) общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурсного отбора - 1 481 759 бел. руб. 69 коп.;
9) в национальной валюте Республики Беларусь;
10) в безналичном порядке.
Срок приема заявок: с 18 ноября 2025 по 01 декабря 2025 года.
Организатор конкурса: Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.
Почтовый адрес: ул. Серафимовича, 11, ком. 203, 220033, г. Минск (а/я 115).
Место и время приема заявок: ежедневно, кроме выходных дней, по адресу организатора (согласно режиму работы) или по почте.
