ECOPRESS - Информационное агентство
Экономика РБ


НОВЫЙ САЛОН СВЯЗИ МТС ОТКРЫЛСЯ В МИНСКОМ AVIA MALL


10:15 19.11.2025

МТС продолжает развивать сеть салонов связи, где пользователи могут не только подключить услуги связи, но и выбрать гаджет на любой вкус. Новая точка притяжения минчан открылась в одном из самых современных торговых центров Минска — Avia Mall на Братской, 18.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, салон предлагает широкий выбор устройств и услуг: от смартфонов и аксессуаров до решений для «умного дома» и подключения домашнего интернета. Посетители могут получить консультацию, подключить мобильную связь и любой из сервисов МТС, а также приобрести технику и аксессуары.

В честь открытия салона МТС подготовил специальное предложение: 18 и 19 ноября девайсы можно приобрести со скидкой 10% по промокоду «Открытие» единым платежом или в рассрочку до 7 месяцев без первого взноса. В акции участвуют более 140 позиций — от смартфонов и планшетов до техники для дома.

«Мы стремимся быть ближе, открывая салоны там, где пользователям удобно решать свои цифровые задачи. Avia Mall — это точка притяжения для активных минчан, и мы рады стать частью этого пространства», — отметили в компании МТС.

Сегодня сеть салонов связи МТС насчитывает 90 собственных офисов и более 200 точек коммерческих представителей по всей стране. Новый салон в Avia Mall будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Это еще одна точка, где можно получить качественный сервис, выбрать технику и подключить услуги МТС в комфортной обстановке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4450
USD 2.9600 2.9700
RUB 3.6600 3.6640
подробнее

Конвертация в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1620
EUR/RUB 94.0000 94.1000
USD/RUB 80.8000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
