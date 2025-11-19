МТС продолжает развивать сеть салонов связи, где пользователи могут не только подключить услуги связи, но и выбрать гаджет на любой вкус. Новая точка притяжения минчан открылась в одном из самых современных торговых центров Минска — Avia Mall на Братской, 18.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, салон предлагает широкий выбор устройств и услуг: от смартфонов и аксессуаров до решений для «умного дома» и подключения домашнего интернета. Посетители могут получить консультацию, подключить мобильную связь и любой из сервисов МТС, а также приобрести технику и аксессуары.

В честь открытия салона МТС подготовил специальное предложение: 18 и 19 ноября девайсы можно приобрести со скидкой 10% по промокоду «Открытие» единым платежом или в рассрочку до 7 месяцев без первого взноса. В акции участвуют более 140 позиций — от смартфонов и планшетов до техники для дома.

«Мы стремимся быть ближе, открывая салоны там, где пользователям удобно решать свои цифровые задачи. Avia Mall — это точка притяжения для активных минчан, и мы рады стать частью этого пространства», — отметили в компании МТС.

Сегодня сеть салонов связи МТС насчитывает 90 собственных офисов и более 200 точек коммерческих представителей по всей стране. Новый салон в Avia Mall будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Это еще одна точка, где можно получить качественный сервис, выбрать технику и подключить услуги МТС в комфортной обстановке.