Экономика РБ


ВЫСШУЮ ШКОЛУ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАДУТ В БГУ


10:02 19.11.2025

Высшую школу естественных наук и технологий создадут в БГУ. Она ориентирована на опережающую подготовку высококлассных специалистов. Поручение по ее открытию дал Александр Лукашенко в 2024 году во время Республиканского педагогического совета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, подготовка студентов пройдет по пяти экспериментальным программам: интеллектуальные радиофизические системы и технологии; физика наноматериалов и нанотехнологий; прикладная математика, механика и информатика; фундаментальная и прикладная химия; фундаментальная география.

Как отметил ректор БГУ Андрей Король, открытие Высшей школы естественных наук и технологий является логическим продолжением непрерывной работы университета по совершенствованию системы подготовки кадров.

«В последние годы в БГУ особое внимание уделяется обновлению содержания образовательных программ и внедрению междисциплинарных подходов, направленных на развитие у студентов гибких и актуальных компетенций. Такая работа ведется последовательно и уже позволила университету выйти на уровень эксклюзивных образовательных решений», – подчеркнул Андрей Король.

Со слов ректора, работу школы организуют по совершенно новой для Беларуси траектории, которая сочетает в себе три главных принципа: индивидуализацию, усиленную интенсивность и практикоориентированность. Программа предполагает пятилетнее образование. На первых трех курсах обучающиеся углубленно изучат фундаментальные, естественнонаучные дисциплины. На 4–5 курсах предусмотрена регулярная практика студентов в базовых организациях. Старшекурсники будут активно вовлекаться в производственный процесс, систематически посещать предприятия и научные центры, проходить стажировки в крупнейших профильных организациях Беларуси и зарубежья.

Один день в неделю посвятят науке. Оригинальные исследовательские проекты и разработки студентов в дальнейшем внедрят в отечественное производство.

Кроме того, около 50% занятий предполагают индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Преподавателями школы станут эксперты и ученые ведущих научно-образовательных учреждений Беларуси. Также чтение отдельных дисциплин пройдет на английском языке с привлечением зарубежных специалистов.

К слову, вне зависимости от выбранной специальности выпускник Высшей школы будет обладать комплексными знаниями по каждому из направлений подготовки. Например, физик будет знать географию, а химик – владеть информационными технологиями. На выходе это позволит получить уникального, конкурентоспособного и востребованного специалиста.

Обучение стартует в следующем учебном году. Следует отметить, что оно ориентировано не на массовую, а элитарную подготовку одаренной молодежи: победителей олимпиад, выпускников Лицея им. Ф.Э. Дзержинского БГУ и Национального детского технопарка. Для них зачисление состоится по результатам внутреннего собеседования. Другие ребята помимо данного этапа будут также сдавать внутренний экзамен.
