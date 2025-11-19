|О компании
|19.11.2025
Экономика РБ
МТЗ НАМЕРЕН ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПАМ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2026 ГОДУ
09:58 19.11.2025
Минский тракторный завод планирует пройти сертификацию на соответствие принципам бережливого производства в 2026 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник управления развития системы менеджмента качества и производственной системы ОАО «МТЗ» Игорь Козловский.
«Государство стимулирует отечественные предприятия внедрять инструменты бережливого производства. На МТЗ это направление развивается с 2022 года. Сейчас в работе находятся 18 проектов, охватывающих практически все сферы деятельности предприятия. В настоящее время ведем подготовку документов для прохождения процедуры сертификации на соответствие принципам бережливого производства», — подчеркнул Игорь Козловский.
В планах Минского тракторного завода получить сертификат уже в первом квартале 2026 года. Среди основных целей бережливого производства — существенная минимизация производственных потерь, повышение производительности труда и улучшение качества выпускаемой продукции.
