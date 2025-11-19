ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НОВЫЕ 240‑ТОННЫЕ САМОСВАЛЫ БЕЛАЗ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ В КАРЕЛИИ


09:56 19.11.2025

В карьере крупного железнорудного месторождения близ города Костомукша в Республике Карелия ряды карьерных машин пополнили мощные новички из Беларуси – восемь 240-тонных самосвалов серии БЕЛАЗ-7531.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, более четырех десятков БЕЛАЗов данного класса грузоподъемности уже не первый год являются ключевой транспортной силой горно-обогатительного комбината компании «Карельский окатыш», одного из крупнейших в России предприятий по добыче железной руды.

240-тонные БЕЛАЗы надежны и производительны, оснащены экономичными двигателями и современными системами безопасности. Электроника фиксирует массу загруженной горной массы, определяет давление в шинах, предостерегает от приближения к высоковольтным линиям и т.д. По словам операторов, машина идет мягко, кабина комфортная и безопасная.
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4450
USD 2.9600 2.9700
RUB 3.6600 3.6640
подробнее

Конвертация в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1620
EUR/RUB 94.0000 94.1000
USD/RUB 80.8000 80.9000
подробнее
