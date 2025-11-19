|О компании
|19.11.2025
Экономика РБ
НОВЫЕ 240‑ТОННЫЕ САМОСВАЛЫ БЕЛАЗ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ В КАРЕЛИИ
09:56 19.11.2025
В карьере крупного железнорудного месторождения близ города Костомукша в Республике Карелия ряды карьерных машин пополнили мощные новички из Беларуси – восемь 240-тонных самосвалов серии БЕЛАЗ-7531.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, более четырех десятков БЕЛАЗов данного класса грузоподъемности уже не первый год являются ключевой транспортной силой горно-обогатительного комбината компании «Карельский окатыш», одного из крупнейших в России предприятий по добыче железной руды.
240-тонные БЕЛАЗы надежны и производительны, оснащены экономичными двигателями и современными системами безопасности. Электроника фиксирует массу загруженной горной массы, определяет давление в шинах, предостерегает от приближения к высоковольтным линиям и т.д. По словам операторов, машина идет мягко, кабина комфортная и безопасная.
