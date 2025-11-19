Команда Белорусского государственного университета заняла первое место на международном чемпионате RoboCup Asia-Pacific (RCAP) 2025, завершившемся 15 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, в категории «Футбол колесных интеллектуальных роботов RoboCupJunior Soccer Lightweight» победу одержали студенты БГУ: Михаил Майструк (1 курс, ФПМИ), Глеб Давидович (1 курс, ФРФиКТ), Владислав Голик (3 курс, ФРФиКТ)

Их робот – полностью собранный и запрограммированный в стенах БГУ – продемонстрировал лучшую тактику, точность и автономность среди 22 стран-участниц. В финале белорусские «футболисты» опередили команды России (2-е место) и Южной Кореи (3-е место).

Чемпионат объединил более 700 участников и включал соревнования в трех направлениях: роботы-футболисты, роботы-спасатели, сервисные роботы

От Беларуси также выступили две команды школьников из Гомеля – в возрастной категории RoboCupJunior.

Напомним: эта же команда БГУ стала золотым призером Международного фестиваля робототехники «РобоФинист 2025» (Кронштадт, Россия, 1-2 ноября), подтвердив лидерство белорусских студентов на международной арене.

Это – результат системной работы Минобразования, вузов и наставников, направленной на развитие инженерного мышления, цифровых компетенций и научно-технического потенциала молодежи Беларуси.