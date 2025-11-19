ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУСЫ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО НА ЧЕМПИОНАТЕ ROBOCUP ASIA-PACIFIC 2025


09:20 19.11.2025

Команда Белорусского государственного университета заняла первое место на международном чемпионате RoboCup Asia-Pacific (RCAP) 2025, завершившемся 15 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, в категории «Футбол колесных интеллектуальных роботов RoboCupJunior Soccer Lightweight» победу одержали студенты БГУ: Михаил Майструк (1 курс, ФПМИ), Глеб Давидович (1 курс, ФРФиКТ), Владислав Голик (3 курс, ФРФиКТ)

Их робот – полностью собранный и запрограммированный в стенах БГУ – продемонстрировал лучшую тактику, точность и автономность среди 22 стран-участниц. В финале белорусские «футболисты» опередили команды России (2-е место) и Южной Кореи (3-е место).

Чемпионат объединил более 700 участников и включал соревнования в трех направлениях: роботы-футболисты, роботы-спасатели, сервисные роботы

От Беларуси также выступили две команды школьников из Гомеля – в возрастной категории RoboCupJunior.

Напомним: эта же команда БГУ стала золотым призером Международного фестиваля робототехники «РобоФинист 2025» (Кронштадт, Россия, 1-2 ноября), подтвердив лидерство белорусских студентов на международной арене.

Это – результат системной работы Минобразования, вузов и наставников, направленной на развитие инженерного мышления, цифровых компетенций и научно-технического потенциала молодежи Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4450
USD 2.9600 2.9700
RUB 3.6600 3.6640
подробнее

Конвертация в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1620
EUR/RUB 94.0000 94.1000
USD/RUB 80.8000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте