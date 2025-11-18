|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НОВЫЕ ТРАКТОРЫ BELARUS ПЕРЕДАНЫ СЕМИ КОЛЛЕДЖАМ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:01 18.11.2025
В Минской области состоялась церемония передачи колледжам новых тракторов BELARUS 1523.3. Об этом «Трактор.бел» сообщает со ссылкой на главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета.
Новые тракторы отправились в Березинский аграрно-технический колледж, Клецкий сельскохозяйственный колледж, а также Дзержинский, Копыльский, Любанский, Смолевичский и Узденский государственные колледжи. Добавим, что МТЗ проводит целенаправленную работу по укреплению материально-технической базы учебных заведений. Современные тракторы позволяют учащимся осваивать передовые технологии на практике, что в будущем обеспечивает сельское хозяйство высококвалифицированными специалистами.
В ноябре МТЗ также укрепил материально-техническую базу Минского колледжа технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2025
Курсы в банках
на 18.11.2025
Конвертация в банках
на 18.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте