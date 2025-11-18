В Минской области состоялась церемония передачи колледжам новых тракторов BELARUS 1523.3. Об этом «Трактор.бел» сообщает со ссылкой на главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета.

Новые тракторы отправились в Березинский аграрно-технический колледж, Клецкий сельскохозяйственный колледж, а также Дзержинский, Копыльский, Любанский, Смолевичский и Узденский государственные колледжи. Добавим, что МТЗ проводит целенаправленную работу по укреплению материально-технической базы учебных заведений. Современные тракторы позволяют учащимся осваивать передовые технологии на практике, что в будущем обеспечивает сельское хозяйство высококвалифицированными специалистами.

В ноябре МТЗ также укрепил материально-техническую базу Минского колледжа технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.