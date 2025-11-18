Экономика РБ

ГОСКОНТРОЛЬ БЕЛАРУСИ И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

16:05 18.11.2025 Председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов провел встречу с руководителем Контрольно-счетной палаты Ростовской области Валерием Хрипуном. Об этом сообщает Telegram-канал КГК. На встрече обсуждены вопросы и направления сотрудничества между региональными контрольными органами Беларуси и России. Такое взаимодействие активно развивается. Между комитетами госконтроля областей Беларуси и контрольно-счетными органами регионов России заключено более 10 соглашений о сотрудничестве. Одно из них – между КГК Гродненской области и Контрольно-счетной палатой Ростовской области. Также региональными ведомствами в развитие Соглашения подписан План взаимодействия на 2025-2026 годы, который предусматривает обмен опытом по разным направлениям контрольной деятельности.