|19.11.2025
Экономика РБ
ГОСКОНТРОЛЬ БЕЛАРУСИ И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
16:05 18.11.2025
Председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов провел встречу с руководителем Контрольно-счетной палаты Ростовской области Валерием Хрипуном. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
На встрече обсуждены вопросы и направления сотрудничества между региональными контрольными органами Беларуси и России. Такое взаимодействие активно развивается.
Между комитетами госконтроля областей Беларуси и контрольно-счетными органами регионов России заключено более 10 соглашений о сотрудничестве. Одно из них – между КГК Гродненской области и Контрольно-счетной палатой Ростовской области. Также региональными ведомствами в развитие Соглашения подписан План взаимодействия на 2025-2026 годы, который предусматривает обмен опытом по разным направлениям контрольной деятельности.
