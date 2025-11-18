|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ МИНСКА ПОДГОТОВИЛИ БОЛЕЕ 200 ЕДИНИЦ СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
15:12 18.11.2025
Обеспечить чистоту и безопасность на дворовых территориях. Коммунальные службы Минска готовы к зимнему сезону, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для оперативного реагирования на погодные вызовы в столице будет задействовано свыше 100 единиц снегоуборочной техники. Особое внимание – очистке тротуаров. Для этого подготовлено более 120 единиц снегоуборщиков и райдеров.
Наводить порядок помогут и проверенные инструменты: лопаты и скребки. Их заготовлено свыше 9 тысяч. Кроме того, для обработки пешеходных связей наружных лестниц и крылец заготовлено 2,5 тысячи тонн противогололедных материалов.
«ЖЭУ районов укомплектованы необходимым инвентарем. Заготовлено более 5900 снеговых лопат и более 3500 скребков. На придомовых территориях установлено более 8600 ящиков для песко-соляной смеси. Также ведется подготовительная работа для уборки снега и наледи с крыш. Работники обучены безопасным методом проведения работ на высоте», - отметила заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Анастасия Сулимская
Укомплектованы бригады водителей и механизаторов. Комплексный подход и заблаговременная подготовка позволят оперативно справляться со льдом и снегом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2025
Курсы в банках
на 18.11.2025
Конвертация в банках
на 18.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте