ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СЕРВИС ДОСТАВКИ ЕДЫ В ЯНДЕКС GO ПРЕДСТАВИЛ НОВОГОДНИЕ ВИТРИНЫ В ЦУМЕ


14:01 18.11.2025

Сервис доставки из ресторанов и магазинов в Яндекс Go совместно с ЦУМом представил новогодние витрины, оформленные по мотивам сказок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании Яндекс Go в Беларуси, инсталляции иллюстрируют сказки «Щелкунчик», «Морозко», «По щучьему велению» и «Снежная королева». Минчане и туристы смогут увидеть праздничные витрины и пофотографироваться на их фоне до конца февраля.

В восьми витринах ЦУМа расположились объёмные книги, на их «страницах» и вокруг — герои и артефакты из сказок, например, Емеля на печи и Щелкунчик с Машей с серебряным орешком в руке, а также другие новогодние персонажи и атрибуты — олени, пряничные домики, ёлки, подарки. Многослойное расположение декораций создаёт глубину и эффект присутствия, инсталляции выглядят ближе и реалистичнее. У входа в ЦУМ прохожие и посетители могут найти селфи-зону «Кто на свете всех милее?» с зеркалом и подсветкой.

«Витрины ЦУМа на протяжении десятилетий являются новогодней традицией Минска. В этом году мы создаём праздничное настроение для жителей и гостей столицы вместе с сервисом доставки еды в Яндекс Go. Витрины, которые придумала и реализовала команда бренда, создают атмосферу, где городской ритм встречается с магией детства, любимые герои оживают и путь вдоль витрин становится путешествием в сказку. Пусть эти мгновения радости станут началом больших зимних чудес», — отметил представитель ЦУМа.

Сервис доставки Яндекс Go появился в Беларуси в 2021 году и сегодня доступен в восьми городах страны. В нем можно заказать еду из ресторанов, а также продукты и товары из магазинов. В 2025 году в Яндекс Go также появилась доставка блюд из ресторанов авторской кухни Ultima.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2025
валюта курс
EUR 3.4473
USD 2.9743
RUB 3.6639
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9743 +0.0007
RUB 3.6639 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4450 3.4470
USD 2.9700 2.9750
RUB 3.6520 3.6570
подробнее

Конвертация в банках
на 18.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1620
EUR/RUB 94.2100 94.5000
USD/RUB 81.1000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте