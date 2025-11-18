Сервис доставки из ресторанов и магазинов в Яндекс Go совместно с ЦУМом представил новогодние витрины, оформленные по мотивам сказок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании Яндекс Go в Беларуси, инсталляции иллюстрируют сказки «Щелкунчик», «Морозко», «По щучьему велению» и «Снежная королева». Минчане и туристы смогут увидеть праздничные витрины и пофотографироваться на их фоне до конца февраля.

В восьми витринах ЦУМа расположились объёмные книги, на их «страницах» и вокруг — герои и артефакты из сказок, например, Емеля на печи и Щелкунчик с Машей с серебряным орешком в руке, а также другие новогодние персонажи и атрибуты — олени, пряничные домики, ёлки, подарки. Многослойное расположение декораций создаёт глубину и эффект присутствия, инсталляции выглядят ближе и реалистичнее. У входа в ЦУМ прохожие и посетители могут найти селфи-зону «Кто на свете всех милее?» с зеркалом и подсветкой.

«Витрины ЦУМа на протяжении десятилетий являются новогодней традицией Минска. В этом году мы создаём праздничное настроение для жителей и гостей столицы вместе с сервисом доставки еды в Яндекс Go. Витрины, которые придумала и реализовала команда бренда, создают атмосферу, где городской ритм встречается с магией детства, любимые герои оживают и путь вдоль витрин становится путешествием в сказку. Пусть эти мгновения радости станут началом больших зимних чудес», — отметил представитель ЦУМа.

Сервис доставки Яндекс Go появился в Беларуси в 2021 году и сегодня доступен в восьми городах страны. В нем можно заказать еду из ресторанов, а также продукты и товары из магазинов. В 2025 году в Яндекс Go также появилась доставка блюд из ресторанов авторской кухни Ultima.