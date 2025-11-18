|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕЩЕ ТРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС БИЗНЕС-ШКОЛЫ
13:16 18.11.2025
Приказом министра экономики Юрия Чеботаря 11 ноября 2025 года было утверждено решение о присвоении статуса бизнес-школы еще трем учреждениям образования, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Сегодня заместитель министра экономики Елена Болигатова вручила свидетельства ректору Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Татьяне Мельниковой, первому проректору Белорусского государственного экономического университета Татьяне Садовской и заместителю директора по учебной работе и образовательным инновациям Института бизнеса Белорусского государственного университета Алексею Кривко-Красько.
Присвоение статуса бизнес-школы открывает новые возможности для развития программ подготовки управленческих кадров, ориентированных на потребности реального сектора экономики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2025
Курсы в банках
на 18.11.2025
Конвертация в банках
на 18.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте