Экономика РБ

ЕЩЕ ТРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС БИЗНЕС-ШКОЛЫ

13:16 18.11.2025 Приказом министра экономики Юрия Чеботаря 11 ноября 2025 года было утверждено решение о присвоении статуса бизнес-школы еще трем учреждениям образования, сообщает пресс-служба экономического ведомства. Сегодня заместитель министра экономики Елена Болигатова вручила свидетельства ректору Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Татьяне Мельниковой, первому проректору Белорусского государственного экономического университета Татьяне Садовской и заместителю директора по учебной работе и образовательным инновациям Института бизнеса Белорусского государственного университета Алексею Кривко-Красько. Присвоение статуса бизнес-школы открывает новые возможности для развития программ подготовки управленческих кадров, ориентированных на потребности реального сектора экономики.