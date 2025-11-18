В Беларуси в январе-октябре 2025 г. составил 60 004,7 млн. тонно-километров, или 96,9% к соответствующему периоду 2024 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в январе-октябре 2025 г. пассажирооборот составил 22 820,1 млн. пассажиро-километров, или 106,6% к соответствующему периоду 2024 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1384,2 млн. человек, 101,8% к январю-октябрю 2024 г.