|19.11.2025
|
|
Экономика РБ
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ МИНСКА 112 РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАЧЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ
12:01 18.11.2025
Прокуратура города Минска в ходе надзора за исполнением законодательства о труде выявила факт невыплаты в установленный срок заработной платы работникам организации частной формы собственности.
Как сообщил ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры города Минска, в частности, на предприятии, осуществляющем деятельность в области строительства зданий, не был произведен расчет с работниками за август 2025 года.
В связи с несоблюдением нанимателем требований законодательства о труде в организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за август текущего года в размере 182 тыс. рублей.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города Минска вынесла в адрес руководителя юрлица предписание, в котором потребовала незамедлительно принять меры к выплате работникам причитающихся им сумм.
Как итог – 112 работникам организации выплачена заработная плата в полном объеме.
Кроме того, по поручению прокуратуры города Минска руководитель организации за нарушение требований законодательства о труде и невыплату в установленный срок заработной платы привлечен к ответственности по ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 100 базовых величин (4,2 тыс. рублей).
|
|
