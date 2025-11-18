Прокуратура города Минска в ходе надзора за исполнением законодательства о труде выявила факт невыплаты в установленный срок заработной платы работникам организации частной формы собственности.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры города Минска, в частности, на предприятии, осуществляющем деятельность в области строительства зданий, не был произведен расчет с работниками за август 2025 года.

В связи с несоблюдением нанимателем требований законодательства о труде в организации образовалась задолженность по выплате заработной платы за август текущего года в размере 182 тыс. рублей.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города Минска вынесла в адрес руководителя юрлица предписание, в котором потребовала незамедлительно принять меры к выплате работникам причитающихся им сумм.

Как итог – 112 работникам организации выплачена заработная плата в полном объеме.

Кроме того, по поручению прокуратуры города Минска руководитель организации за нарушение требований законодательства о труде и невыплату в установленный срок заработной платы привлечен к ответственности по ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 100 базовых величин (4,2 тыс. рублей).