Беларусь заинтересована в поставках техники, кооперации в промышленности и АПК с Ростовской областью России. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщает пресс-служба Правительства.

Как отметил Юрий Шулейко, сотрудничество с Ростовской областью активно развивается. Беларусь рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимовыгодных отношений, на реализацию долгосрочных программ взаимодействия. В числе приоритетных сфер - машиностроение, обмен опытом в сельском хозяйстве и др.

"Готовы работать в кооперации по любым взаимовыгодным позициям", - сказал Юрий Шулейко.

Вице-премьер поздравил Юрия Слюсаря с избранием главой области и подчеркнул, что по многим направлениям уже достигнуты хорошие результаты.

"У нас положительная динамика товарооборота. Думаю, что она будет прогрессировать в ближайшее время. Вашему региону нужна пассажирская техника, и мы готовы максимально работать (в этом направлении. - Прим.). Во время вашего визита продемонстрируем и возможности по производству грузовой, сельскохозяйственной, специальной техники", - рассказал Юрий Шулейко.

По его словам, белорусские автобусы уже представлены на маршрутах в Ростовской области, и специалисты могут дать оценку, направить пожелания по комплектации транспорта с учетом специфики климатических условий. Со своей стороны Беларусь может поделиться практикой внедрения троллейбусов с автономным ходом, электробусов при обслуживании новых микрорайонов. Знаковым событием станет открытие в конце ноября торгово-сервисного центра МАЗа в Ростове-на-Дону, который станет мультибрендовым.

Также производители готовы предложить широкую линейку машин для АПК. В республике 80% применяемой техники - отечественного производства. Еще одно перспективное направление - поставки коммунальной техники. Кроме того, Беларусь предлагает сотрудничество в станкостроении, металлобработке. В сельском хозяйстве возможны совместные проекты в животноводстве, растениеводстве, в производстве технологического оборудования, селекционной работе.

Значительный потенциал Юрий Шулейко видит во взаимодействии в сфере замены лифтового оборудования, водоподготовки.

Юрий Слюсарь в свою очередь поблагодарил за возможность посетить Беларусь и пригласил белорусскую делегацию с ответным визитом. Он обратил внимание, что у региона с Беларусью сложились теплые отношения. Удалось достичь высокого уровня гуманитарного, экономического сотрудничества. Юрий Слюсарь сказал, что регион планирует обновить парк пассажирской техники - закупить порядка тысячи автобусов.

"Открытие центра МАЗа дает нам гарантию исправности техники. Мы понимаем, что на протяжении жизненного цикла техники будут специалисты, запчасти, регламент, обслуживание. Это один из факторов в пользу белорусских автобусов. Второй плюс - привлекательная лизинговая ставка", - сказал глава российского региона.

Он отметил высокое качество белорусских товаров. Делегация Ростовской области планирует изучить также перспективы сотрудничества в поставках электробусов и другой техники.