Сервис «Битрикс24» составил список самых продвинутых для работы и бизнеса городов Беларуси. Рейтинг основан на анализе сотен тысяч CRM-пользователей Bitrix24 в стране за последние 10 лет. Наиболее активно автоматизируют процессы в Минске, Гомеле и Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сервиса, первое место заняла столица, где около половины пользователей CRM-системы в стране. На втором месте разместился Гомель (8%), а замыкает тройку Гродно (4%). В пятерку также вошли Брест и Витебск. Слегка отстает от них Могилев.

Среди районных центров выше других в рейтинге оказались Мозырь, Барановичи и Бобруйск. Быстро автоматизируются Полоцк и Новополоцк. Из небольших городов активны Береза, Калинковичи и Фаниполь.

«Сейчас в Беларуси растет тренд на повышение эффективности бизнес-процессов. Масштаб внедрения CRM-систем – это лишь часть холста, который позволяет увидеть картину автоматизации в стране. Лидерами рейтинга ожидаемо оказались крупные города, но мы видим, что тенденция массово охватила и районные центры. CRM сейчас используют не только в работе с клиентами и внутри коллектива – его задействуют для разработки продуктов, оценки идей и запуска кампаний. Большую роль начинает играть искусственный интеллект. Наступает эпоха новых возможностей», – отмечают в белорусском офисе «Битрикс24».

Среди отраслей чаще всего автоматизируют процессы IT-компании, поставщики услуг, ритейлеры и промышленные производства. За ними идут оптовики, девелоперы, образовательные организации и транспортники.

Рейтинг составлен командой «Битрикс24» на основе анализа обезличенных данных о пользователях CRM-системы в Беларуси. В стране сервисом для бизнеса и совместной работы пользуется уже несколько сотен тысяч компаний и ИП.

Сервис позволяет работать в едином пространстве, использовать десятки инструментов, ставить задачи, вести проекты, создавать воронки продаж, разрабатывать продукты, тестировать идеи и запускать кампании с помощью искусственного интеллекта. В Беларуси CRM-системой «Битрикс24» можно пользоваться бесплатно.