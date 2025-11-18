В Ростове-на-Дону готовится к открытию мультибрендовый центр белорусской техники, сообщает портал news.by

Новая площадка будет оказывать услуги по техобслуживанию и продаже запчастей на юге России.

На переговорах в правительстве отмечено, что это поможет расширить присутствие наших брендов в Ростовской области. А в целом Беларусь готова работать в кооперации с предприятиями региона по любым взаимовыгодным позициям, подчеркнул вице-премьер Юрий Шулейко.

Ростовская область планирует обновить парк пассажирской техники - закупить около тысячи автобусов. С открытием центра у МАЗа есть преимущества. Это гарантия своевременного обслуживания белорусских машин.