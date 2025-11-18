|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 1,3%
10:36 18.11.2025
В январе-октябре 2025 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 172,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января – октября 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,7%, в обрабатывающей промышленности уменьшился на 2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 2,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизился на 0,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2025
Курсы в банках
на 18.11.2025
Конвертация в банках
на 18.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте