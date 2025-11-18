ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 1,3%


10:36 18.11.2025

В январе-октябре 2025 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 172,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января – октября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,7%, в обрабатывающей промышленности уменьшился на 2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 2,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизился на 0,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2025
валюта курс
EUR 3.4473
USD 2.9743
RUB 3.6639
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9743 +0.0007
RUB 3.6639 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4450 3.4470
USD 2.9700 2.9750
RUB 3.6520 3.6570
подробнее

Конвертация в банках
на 18.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1620
EUR/RUB 94.2100 94.5000
USD/RUB 81.1000 81.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
