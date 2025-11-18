В январе-октябре 2025 года объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 172,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января – октября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,7%, в обрабатывающей промышленности уменьшился на 2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 2,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизился на 0,1%.