Экономика РБ


БМЗ ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТЫ НА RUB36 МЛРД В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛ-ЭКСПО 2025» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


10:02 18.11.2025

Белорусский металлургический завод заключил контракты на 36 млрд. российских рублей в рамках 31-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2025» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба БМЗ.

«Мы презентовали основную линейку нашей продукции. Партнёры БМЗ прекрасно знакомы с качеством, которое мы гарантируем. В ходе переговоров также обсудили вопросы расширения сортамента производимой продукции, освоения новых марок, профилей и размеров, востребованность которых сейчас весьма высока. В частности, — на рынке Российской Федерации. 36 млрд. рублей — хороший фундамент для уверенной работы нашего завода в 2026-м году. Приятно отметить, что в это непростое время у нас много надёжных и проверенных партнёров. Такой результат стал возможен, в том числе благодаря совместной слаженной работе коллективов как нашего предприятия, так и торговых домов БМЗ в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказал заместитель гендиректора по ВЭС, сбыту и управлению товаропроводящей сетью БМЗ Владимир Чаус.

Помимо заключённых контрактов у БМЗ и одна из крупных побед «Металл-Экспо 2025». Так, Гран-при конкурса и победа за «Лучший сценарий» в этом году уехали в Беларусь – совместный с MUZMEDIA PRODUCTION пронзительный ролик от металлургов «ХРАНИМ ПАМЯТЬ О КАЖДОМ» не оставил равнодушными членов жюри: заслуженных деятелей искусств, режиссёров и сценаристов.

Также у заводчан — серебряная медаль лауреата Международной выставки «Металл Экспо-2025» за разработку и внедрение технологии производства полосового проката из рессорно-пружинных марок стали.

«Наша работа связана с освоением нового вида продукции — полосового проката, который ранее на БМЗ не выпускался. Работу над этим проектом мы начали в 2024 году. На данный момент освоено несколько типоразмеров профилей, которые поставляются покупателям в качестве опытных партий. Полосовой прокат — современный, инновационный продукт, востребованный на рынке и соответствующий самым высоким стандартам качества. Серебряная медаль на таком престижном форуме — это не только победа нашей команды авторов, но и всего трудового коллектива БМЗ», — прокомментировал начальник лаборатории прокатного производства ТУ Иван Зуев.

Напомним, в этом году форум собрал 800 компаний и свыше 25 тысяч посетителей из различных секторов промышленности.
