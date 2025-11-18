Созидательный потенциал молодежи – драйвер социально-экономического развития страны. Об этом заявил 17 ноября 2025г. замминистра экономики Кирилл Машарский в своем приветственном слове участникам II Республиканского молодежного аналитического форума, объединившего будущих лидеров мнений, исследователей и предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, форум логически продолжает задачи программы «Умные сети», инициированной в октябре 2012 года с целью поиска, отбора и обучения молодых аналитиков для органов госуправления. Кирилл Машарский, подобно многим молодым руководителям, лично участвовал в том проекте, благодаря чему смог пополнить багаж знаний, прокачать свои профессиональные навыки и в дальнейшем самореализоваться на государственной службе.

В своем обращении заместитель руководителя Министерства подчеркнул важность активного участия инициативных юношей и девушек в общественной и экономической жизни страны:

«Наша молодежь, выросшая в эпоху стремительных перемен, цифровых технологий и глобальных вызовов, обладает уникальной способностью быстро адаптироваться, мыслить креативно и генерировать нестандартные решения. Мы готовы поддерживать ваши инициативы и помогать воплощать их в жизнь. Это мощный резерв для устойчивого и динамичного развития Беларуси».

Кирилл Машарский призвал молодых людей к открытому диалогу, смелой постановке острых вопросов и поиску новых идей, отметив, что каждый шанс для обучения и развития должен быть использован максимально.

Завершением работы форума стало награждение победителей конкурса Министерства экономики и АСБ «Беларусбанк» «Поддержка молодежной инициативы».

Конкурс был организован впервые и вызвал большой интерес среди студентов высших учреждений образования: поступило 120 заявок, из которых экспертное жюри выбрало три лучшие бизнес-идеи.

«Полученные результаты убедительно доказали: молодежь умеет предлагать конкретные решения, направленные на развитие регионов, повышение качества жизни людей и укрепление экономики. Мы планируем сделать конкурс ежегодным и расширять его масштабы. Приглашаем всех к участию в следующем году», – резюмировал заместитель министра экономики.